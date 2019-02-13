2019-02-13T13:27:49+03:00
Общество

Сретенские чтения открылись на Орловщине

Участники встречи поговорили на тему молодежной свободы и ответственности
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта Правительства Орловской областиФото с сайта Правительства Орловской области
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На Орловщине открылись I Сретенские образовательные чтения. Встреча епископа Мценского Алексия, а также представителей областной прокуратуры, чиновников, преподавателей и студентов орловских вузов прошла в минувший вторник, 12 февраля, в гимназии Духовно-православного центра «Вятский Посад».

Фото с сайта Правительства Орловской области

Фото с сайта Правительства Орловской области

Участники чтений обсудили тему молодежной свободы и ответственности. Речь шла как об интернет-безопасности детей и подростков, так и о духовно-нравственном развитии молодежи и ее патриотическом воспитании.

Так, о формах и методах работы с состоящими на учете детьми, рассказала сотрудник отдела организации деятельности ПДН регионального УМВД майор полиции Анжелика Малыгина.

Фото с сайта Правительства Орловской области

Фото с сайта Правительства Орловской области

- Главная цель этой деятельности − научить молодое поколение понимать «свободу» не как «вседозволенность», а как осознанный выбор, который полезен для общества и самого человека. Это и есть подлинная свобода, которая открывает простор для полноценного развития человека, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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