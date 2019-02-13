Торт из коржей с телефонами передала орловчанка осужденному в колонию

13 Февр. 11:16 2019-02-13T11:16:56+03:00

Женщину задержали и составили протокол об административном правонарушении

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Торт из коржей с сюрпризом передала орловчанка осужденному в колонию. Инцидент произошел 12 февраля. По информации оперативников, в сладкой посылке женщина спрятала четыре мобильных телефона. Находку обнаружили сотрудники дежурной службы при досмотре продуктовой передачи.

- Гражданка, пытавшаяся передать запрещенные предметы, была задержана. Прибывшая на место оперативная группа составила протокол об административном правонарушении, - рассказали «КП» в УФСИН по Орловской области.

Теперь женщине предстоит заплатить штраф в размере от 3-х до 5-ти тысяч рублей. Запрещенные к передаче предметы конфискованы.

ИСТОЧНИК KP.RU