13 Февр. 10:44 2019-02-13T10:44:26+03:00

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В центре Орла ограничат движение транспорта 21 и 23 февраля. В городе пройдут праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества.

Так, стоянка будет запрещена 21 февраля с полуночи до 11 утра от дома № 31 до дома № 35 по улице Салтыкова-Щедрина. 23 февраля парковаться будет нельзя с полуночи до 8:30 вечера на улице Пролетарская гора от дома № 1 до улицы Максима Горького со стороны гостиницы «Салют».

Движение автомобилей перекроют с 21 февраля с 9 до 11 утра от дома № 31 до дома № 35 по улице Салтыкова-Щедрина. Объезжать автомобилистам придется по площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора. В свою очередь, 23 февраля с 7-ми до 8:30 вечера движение перекроют по улице Пролетарская гора от пересечения с Максима Горького со стороны гостиницы «Русь» до пересечения с улицей Максима Горького со стороны гостиницы «Салют».

ИСТОЧНИК KP.RU