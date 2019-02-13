2019-02-13T10:44:26+03:00
Общество

В центре Орла ограничат движение транспорта 21 и 23 февраля

В городе пройдут праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В центре Орла ограничат движение транспорта 21 и 23 февраляВ центре Орла ограничат движение транспорта 21 и 23 февраляФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

В центре Орла ограничат движение транспорта 21 и 23 февраля. В городе пройдут праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества.

Так, стоянка будет запрещена 21 февраля с полуночи до 11 утра от дома № 31 до дома № 35 по улице Салтыкова-Щедрина. 23 февраля парковаться будет нельзя с полуночи до 8:30 вечера на улице Пролетарская гора от дома № 1 до улицы Максима Горького со стороны гостиницы «Салют».

Движение автомобилей перекроют с 21 февраля с 9 до 11 утра от дома № 31 до дома № 35 по улице Салтыкова-Щедрина. Объезжать автомобилистам придется по площади Ленина от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Пролетарская гора. В свою очередь, 23 февраля с 7-ми до 8:30 вечера движение перекроют по улице Пролетарская гора от пересечения с Максима Горького со стороны гостиницы «Русь» до пересечения с улицей Максима Горького со стороны гостиницы «Салют».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловских предпринимателей поблагодарили за помощь в украшении города к новогодним праздникам
Орловец фиктивно прописал иностранцев и стал фигурантом уголовных дел
Четыре машины не поделили трассу под Орлом
50-летний орловец вскрыл окно организации и унес с собой фотоаппарат
В Орловской области проходит конкурс «Детский сад года»
66 спецмашин убирали Орел от снега минувшей ночью
«Самого внимательного читателя» выберут в Орле
В Орловской горадминистрации прокомментировали ситуацию с выброшенным памятником
На фестивале по ловле спиннингом в Орле победил рыболов из Брянска
Орловец попал на два уголовных дела за фиктивную прописку двоих человек
На Орловщине объявлено штормовое предупреждение
Бывшие выпускники орловского худграфа представили свои дипломные работы на выставке
Орловцы отдадут свой голос за территории для благоустройства уже на этой неделе
Фотофакт: в Орле памятный знак генералу Дарагану валяется в мусоре
В Орле заработала «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
Инспекторы ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП с погибшим на трассе «Орел-Тамбов»
«Шагающий автобус» полицейских и будущих стражей порядка приехал в орловскую школу