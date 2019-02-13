2019-02-13T10:17:33+03:00
Общество

«Уху на всю страну» приготовили орловские активисты на берегу Орлика

Своим уловом общественников угостили рыбаки в благодарность за горячий чай и сладости
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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«Уху на всю страну» приготовили орловские активисты на берегу Орлика в поселке Зареченском ко Дню зимней рыбалки. Своим уловом общественников угостили рыбаки в благодарность за горячий чай и сладости. Из подарка рыболовов активисты и сварили вкусный ароматный суп, попробовать который на морозе могли все желающие прямо на замерзшей глади реки.

По словам общественников, для настоящей ухи необходима речная рыба, а также обязательно нужно заправить суп пряностями. Тогда можно получить настоящую русскую уху.

- Акция «Уха на всю страну» задумана в целях воспитания доброты и отзывчивости среди населения, пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде, популяризации и сохранения традиций национальной русской кухни, - рассказали «КП» общественники.

Такая кулинарная акция проходит в нашей стране уже второй год подряд. В этот раз в ней приняли участие около 10 тысяч человек из 41 региона России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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