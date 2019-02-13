13 Февр. 09:59 2019-02-13T09:59:29+03:00

Все эти участки включат в программу ямочного ремонта в текущем году

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В Орле часть убитых дорог отремонтируют подрядчики по гарантии. Речь идет и об асфальте на Болховском шоссе, который ремонтировался в 2015 году, и на переулке Маслозаводском, где работы по ремонту проходили год назад, и на улице 2-ой Пушкарной. Все эти проблемные участки включат в перечень ямочного ремонта.

Уже 19 февраля в Орле проведут конкурс на выполнение этого вида работ литым асфальтом на площади 1300 квадратных километров. Сумма контракта составит 3 миллиона рублей. Всего в 2019 году на проведение ямочного ремонта выделено 60 миллионов рублей на планируемый объем выполнения работ в размере 51 тысячи квадратных метров.

- Предварительно в программу ремонта улично-дорожной сети в текущем году войдут улицы Северная, Московская и Комсомольская, а также Кромское шоссе. Часть проектно-сметных документаций уже находится на экспертизе, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU