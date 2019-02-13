Орловчанка лишилась спрятанных в диванной подушке золотых украшений

13 Февр. 09:34 2019-02-13T09:34:09+03:00

Цепочку и серьги из тайника вытащил ее знакомый

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С заявлением о краже золотых украшений обратилась орловчанка в отделение полиции. Женщина рассказала, что из ее тайника, диванной подушки, пропали цепочка и серьги. При этом, по словам местной жительницы, следов проникновения в ее квартиру она не заметила, а чужие люди о секретном месте знать не могли.

Полицейские опросили остальных жильцов квартиры. Стражи порядка узнали, что накануне кражи в гости к семье приходил их 20-летний знакомый.

- Молодого человека пригласили в отделение для беседы. Оказалось, парень, житель Глазуновского района, ранее уже был судим за имущественные преступления, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Молодой человек в краже сознался. Золотые украшения он успел продать. В отношении орловца было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU