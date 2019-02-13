2019-02-13T09:14:44+03:00
Общество

К 2020 году в 909 квартале в Орле появится новый детский сад

Он будет рассчитан на 120 мест для детей от 1,5 до 3-х лет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
Изменить размер текста:

К 2020 году в 909 квартале в Орле появится новый детский сад. Строительство по договоренности с региональным правительством начнется уже в этом году.

Детский сад будет рассчитан на 120 мест для детей ясельной группы от 1,5 до 3-х лет. Речь об этом шла на минувшем совещании в городской администрации.

По словам чиновников, именно детям до трех лет чаще всего не хватает мест. Сейчас в очереди на получение мест в яслях зарегистрированы 6 314 детей, многие пишут заявление на прием в садик сразу после рождения ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловских предпринимателей поблагодарили за помощь в украшении города к новогодним праздникам
Орловец фиктивно прописал иностранцев и стал фигурантом уголовных дел
Четыре машины не поделили трассу под Орлом
50-летний орловец вскрыл окно организации и унес с собой фотоаппарат
В Орловской области проходит конкурс «Детский сад года»
66 спецмашин убирали Орел от снега минувшей ночью
«Самого внимательного читателя» выберут в Орле
В Орловской горадминистрации прокомментировали ситуацию с выброшенным памятником
На фестивале по ловле спиннингом в Орле победил рыболов из Брянска
Орловец попал на два уголовных дела за фиктивную прописку двоих человек
На Орловщине объявлено штормовое предупреждение
Бывшие выпускники орловского худграфа представили свои дипломные работы на выставке
Орловцы отдадут свой голос за территории для благоустройства уже на этой неделе
Фотофакт: в Орле памятный знак генералу Дарагану валяется в мусоре
В Орле заработала «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
Инспекторы ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП с погибшим на трассе «Орел-Тамбов»
«Шагающий автобус» полицейских и будущих стражей порядка приехал в орловскую школу