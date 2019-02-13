13 Февр. 09:14 2019-02-13T09:14:44+03:00

Он будет рассчитан на 120 мест для детей от 1,5 до 3-х лет

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К 2020 году в 909 квартале в Орле появится новый детский сад. Строительство по договоренности с региональным правительством начнется уже в этом году.

Детский сад будет рассчитан на 120 мест для детей ясельной группы от 1,5 до 3-х лет. Речь об этом шла на минувшем совещании в городской администрации.

По словам чиновников, именно детям до трех лет чаще всего не хватает мест. Сейчас в очереди на получение мест в яслях зарегистрированы 6 314 детей, многие пишут заявление на прием в садик сразу после рождения ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU