2019-02-12T16:21:41+03:00
Общество

Больше 770 миллионов рублей задолжают орловцы за электроэнергию

В числе неплательщиков в – и юридические лица, и частные
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Жители Орловской области, по данным на 1 января 2019 года, задолжали за электроэнергию больше 770 миллионов рублей. В числе должников и организации, и частные потребители.

Тема обсуждалась на прошедшей на днях пресс-конференции в «Орловском энергосбыте». Было отмечено, что за год дебиторская задолженность клиентов компании за потребленную электроэнергию увеличилась на 67,82 млн рублей. Юридические лица задолжали за ресурс 596,8 млн рублей, физические лица – 175,85 млн рублей.

Что касается взыскания долгов с неплательщиков, то в отношении должников из числа физических лиц подано в суды больше 2,5 тысяч исков на сумму 24 млн рублей. В отношении же потребителей-юридических лиц на взыскание задолженности в 2018 году Обществом было подано 1 780 исков на сумму 322, 3 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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