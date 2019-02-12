В орловском МЧС предупредили об ухудшении погоды
По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в регионе будет царить непогода. Пасмурно, ночью и днем осадки – дождь с мокрым снегом. Ожидается гололедица, местами налипание снега. Ветер будет дуть с юго-востока с переходом на северо-западный. Скорость большая : 9-14 м/с, а местами порывы достигнут 19 м/c.
Температура воздуха в темное время суток -3 днем +2 градуса.
- Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий. Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода, - напомнили орловцам в чрезвычайном ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU