2019-02-12T16:11:16+03:00
Общество

В орловском МЧС предупредили об ухудшении погоды

В регионе ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие сутки в регионе будет царить непогода. Пасмурно, ночью и днем осадки – дождь с мокрым снегом. Ожидается гололедица, местами налипание снега. Ветер будет дуть с юго-востока с переходом на северо-западный. Скорость большая : 9-14 м/с, а местами порывы достигнут 19 м/c.

Температура воздуха в темное время суток -3 днем +2 градуса.

- Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий. Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на меры безопасности при нахождении на улице: соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода, - напомнили орловцам в чрезвычайном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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