2019-02-12T14:13:08+03:00
Звезды

Орловский дом Леонида Андреева отметит 145-летие

Праздничный вечер состоится 26 февраля
Наталья Меркулова
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Фото: turgenevmus.ruФото: turgenevmus.ru
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Во вторник, 26 февраля, сотрудники Дома Леонида Андреева приглашают орловцев на литературно-музыкальный вечер, посвященный юбилею дома писателя.

Дом на 2-й Пушкарной улице является единственным сохранившимся в мире домом писателя. Именно здесь он провел свое детство и юность, и именно этот дом и его окрестности были описаны им во многих его произведениях.

- Дом сохранился до наших дней почти в первозданном виде. В этом доме мать писателя помогала ему делать первые рисунки, научила фантазировать и приучила его к сознательному творчеству, - рассказали «КП» сотрудники музея.

На праздничном вечере орловцам расскажут об истории музея, его коллекциях, вспомнят о творческих увлечениях знаменитого орловца. Напомним, в связи с ремонтно-реставрационными работами в Доме Леонида Андреева, вечер пройдет в Музее писателей-орловцев.

КОГДА? ГДЕ?

26 февраля в 15:00

ул. Тургенева, 13

ИСТОЧНИК KP.RU

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