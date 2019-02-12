Орловский дом Леонида Андреева отметит 145-летие

12 Февр. 14:13 2019-02-12T14:13:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 26 февраля, сотрудники Дома Леонида Андреева приглашают орловцев на литературно-музыкальный вечер, посвященный юбилею дома писателя.

Дом на 2-й Пушкарной улице является единственным сохранившимся в мире домом писателя. Именно здесь он провел свое детство и юность, и именно этот дом и его окрестности были описаны им во многих его произведениях.

- Дом сохранился до наших дней почти в первозданном виде. В этом доме мать писателя помогала ему делать первые рисунки, научила фантазировать и приучила его к сознательному творчеству, - рассказали «КП» сотрудники музея.

На праздничном вечере орловцам расскажут об истории музея, его коллекциях, вспомнят о творческих увлечениях знаменитого орловца. Напомним, в связи с ремонтно-реставрационными работами в Доме Леонида Андреева, вечер пройдет в Музее писателей-орловцев.

КОГДА? ГДЕ?

26 февраля в 15:00

ул. Тургенева, 13

ИСТОЧНИК KP.RU