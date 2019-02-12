12 Февр. 13:52 2019-02-12T13:52:31+03:00

Объезд доступен от развязки перед ремонтируемым участком по Залегощенскому шоссе и автодороге «Р-119»

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До мая на Орловщине закрыли трассу М-2 «Крым» на 366-м километре. Информацию о полном перекрытии движения транспорта сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

В связи с проведением капитального ремонта путепровода автомобилисты могут воспользоваться объездом. Он будет организован от транспортной развязки на 365-м километре автомобильной дороги М-2 по Залегощенскому шоссе и автодороге «Р-119» до развязки на 368-м километре трассы М-2. В обратную сторону объезд будет аналогичным.

- В случае нештатной ситуации на дороге следует звонить по круглосуточному телефону дежурного диспетчерской службы: 8 (4862) 75-07-69, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU