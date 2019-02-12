2019-02-12T13:22:15+03:00
Общество

Орловский 9-классник Максим Мысин стал «Учеником года — 2019»

Он неоднократно становился победителем и призером в конкурсах научных работ, смог проявить себя как талантливый режиссер и ведущий
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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Орловский 9-классник Максим Мысин стал «Учеником года — 2019». С победой в городском этапе Всероссийского конкурса школьника поздравили в администрации Орла.

- В этом году за звание лучшего ученика боролись 39 учащихся. Сам конкурс состоял из нескольких этапов: заочный этап, творческая презентация, защита проекта и интеллектуальный конкурс. В финал «Ученика года» вышли 5 учащихся из школ № 15, № 16, № 19, № 39, № 50, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии.

Единогласным решением лучшим по итогам конкурса стал Максим. Он неоднократно становился победителем и призером в конкурсах научных работ как на городском и региональном, так и на всероссийском уровнях. Его статьи опубликованы в сборнике молодежно-технического форума «Шаг в науку». Максим Мысин смог также проявить себя как талантливый режиссер и ведущий. Это позволило ему победить во Всероссийском конкурсе ораторского искусства «Лига ораторов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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