12 Февр. 13:03 2019-02-12T13:03:57+03:00

Дети не только проходят лечение, но и учатся, чтобы не «выпасть» из школьной программы

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Санаторий «Орловчанка» возобновил работу между лагерными сменами впервые за последние 9 лет. Такоепоручение дал Губернатор Орловской области.

- 11 февраля в лагерь приехало более 80 детей, чтобы пройти курс санаторно-курортной помощи. Сейчас в санатории отдыхают 25 воспитанников Некрасовской школы-интерната, 15 воспитанников Нарышкинской школы-интерната и дети, направленные сюда лечебными учреждениями Орла и его районов, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Дети не только проходят лечение, но и учатся, чтобы не «выпасть» из школьной программы. Ребята ездят на экскурсии в музеи, посещают выставки, театры и другие культурные мероприятия в Орле.

ИСТОЧНИК KP.RU