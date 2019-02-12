2019-02-12T12:43:45+03:00
Происшествия

20-летнего жителя Орла задержали полицейские за кражу

Молодой человек вытащил из квартиры знакомых планшет и ноутбук
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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20-летнего жителя Орла задержали полицейские за кражу20-летнего жителя Орла задержали полицейские за кражуФото: Архив "КП"
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С заявлением о пропаже компьютерной техники обратилась орловчанка в отделение полиции. Женщина рассказала, что пока она и ее члены семьи отсутствовали, из квартиры кто-то вытащил планшет и ноутбук.

- Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что проникновение в жилище произошло путем подбора ключа. Розыском предполагаемого подозреваемого занялись оперативники, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Оказалось, что украсть гаджеты мог знакомый семьи – 20-летний орловец. В беседе с молодым человеком оказалось, что именно он и виновен в похищении. После допроса парня задержали по статье 91 УПК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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