2019-02-12T12:34:39+03:00
Общество

В конкурсе на лучшее подсобное хозяйство приглашают поучаствовать орловских пенсионеров

Трое победителей получат денежные премии
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта регионального ПравительстваФото с сайта регионального Правительства
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В ежегодном областном конкурсе на лучшее подсобное хозяйство «Ветеранское подворье» приглашают поучаствовать орловских пенсионеров. Подать заявки смогут сельские жители, женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, ведущие личное подсобное хозяйство. При этом максимальный размер общей площади земельных участков не должен превышать 2,5 гектаров.

- Критерием при определении победителей конкурса является базовая оценка показателей ветеранского подворья. Лидируют 3 участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они получат денежную премию в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального правительства.

Конкурсные заявки принимаются с 14 марта в течение месяца в Департамент сельского хозяйства по адресу: улица Горького, 45 (кабинет 58).

Подробная информация о конкурсе содержится в указе Губернатора Орловской области от 15 декабря 2012 года № 524 «О проведении ежегодного областного конкурса «Ветеранское подворье». Ознакомиться с ним можно на Портале Орловской области в разделе «Законодательство»/ «Официальное опубликование нормативных правовых актов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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