12 Февр. 12:11 2019-02-12T12:11:56+03:00

В одном из ТЦ Орла две девушки пытались пройти мимо касс с неоплаченными алкоголем и сладостями Фото: Архив "КП"

Покупки орловчанки спрятали в своих сумках и карманах верхней одежды

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В одном из ТЦ Орла две девушки не пожелали оплачивать алкоголь и сладости. Инцидент произошел в Северном районе Орла в минувшие выходные.

Орловчанок 25-ти и 28-ми лет стражи порядка задержали в торговом зале при попытке пройти мимо касс. Неоплаченные покупки девушки разложили по карманам курток и в сумки. В них росгвардейцы обнаружили алкоголь, мясные изделия и сладости общей суммой в несколько тысяч рублей.

- Злоумышленниц передали полиции для проведения дальнейшего разбирательства и привлечения к ответственности согласно законодательству РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU