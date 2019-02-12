2019-02-12T11:42:51+03:00
Происшествия

Дом на двух хозяев полыхал в орловском поселке

Пожар случился из-за неосторожности при курении
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Дом на двух хозяев полыхал в поселке Ивановский Мценского района в понедельник поздним вечером, 11 февраля. К моменту прибытия пожарных горела деревянная веранда размерами одной квартиры и крыша над всем домом. Огонь мог распространиться на вторую квартиру и на рядом стоящую хозпостройку.

- В результате пожара деревянная веранда выгорела на площади 12 квадратных метров, кровля выгорела на площади 60 квадратных метров. Квартира закопчена на площади 36 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям специалистов, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали девять раз, из них семь выездов – на ликвидацию возгораний и два – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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