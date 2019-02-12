2019-02-12T11:25:51+03:00
Общество

На Орловщине подвели итоги обследований охотничьих угодий за 2018-ый

Специалисты составили 233 административных протокола за нарушение условий охоты
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта регионального ПравительстваФото с сайта регионального Правительства
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На Орловщине подвели итоги обследований охотничьих угодий за 2018 год. Всего за минувший период было проведено более 850 выездов, в результате которых специалисты составили 233 административных протокола за нарушение условий охотхозяйственного соглашения.

Троих орловцев осудили за незаконную охоту. Двое нарушителей получили по году условного наказания, один отделался штрафом. Все оружие у охотников конфисковали.

От незаконной добычи в 2018 году погибли 19 копытных животных, в том числе 3 лося, один благородный олень и 9 косуль. В 9-ти случаях дикие животные умерли от ДТП. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил 375,8 тысяч рублей.

- Управлением во взаимодействии с УМВД РФ по Орловской области в течение прошлого года проводились совместные профилактические операции «Браконьер» и «Ночной охотник», направленные на выявление и пресечение фактов незаконной охоты. Совместная работа по проведению профилактических мероприятий будет продолжена в 2019 году, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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