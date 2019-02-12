Под Орлом горела «Газель» с хлебом
Водитель автомобиля пострадал
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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«Газель» с хлебом загорелась на 59-м километре трассы «Орел-Тамбов» в Покровском районе. ЧП произошло в минувший понедельник утром, 11 февраля.
- В результате пожара в автомобиле «ГАЗ-53» от термического воздействия сгорели моторный отсек и кабина. 63-летний водитель пострадал, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину пожара и размер ущерба предстоит установить специалистам.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали девять раз, из них семь выездов – на ликвидацию возгораний и два – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU