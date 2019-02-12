Выставка с мемуарами бойцов из Афганистана начала работу в Орле
Выставка «Афганистан болит в моей душе» начала работу в Орле. С книжной экспозицией орловцев познакомит бунинская библиотека.
- На выставке представлены публикации участников боевых действий: дневники, мемуары, публицистические очерки. В газетах и журналах ученые, политологи, военные эксперты представляют широкое полотно трагических событий тех лет, анализируют историю вопроса, роль и место России, как участника конфликта, - рассказали «КП» сотрудники библиотеки.
Кроме того, в экспозиции доступны сборники авторских песен и художественные произведения.
Выставка продлится до конца февраля.
Адрес: улица Максима Горького, 43.
ИСТОЧНИК KP.RU