12 Февр. 10:23 2019-02-12T10:23:47+03:00

Выставка с мемуарами бойцов из Афганистана начала работу в Орле Фото: Архив "КП"

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Выставка «Афганистан болит в моей душе» начала работу в Орле. С книжной экспозицией орловцев познакомит бунинская библиотека.

- На выставке представлены публикации участников боевых действий: дневники, мемуары, публицистические очерки. В газетах и журналах ученые, политологи, военные эксперты представляют широкое полотно трагических событий тех лет, анализируют историю вопроса, роль и место России, как участника конфликта, - рассказали «КП» сотрудники библиотеки.

Кроме того, в экспозиции доступны сборники авторских песен и художественные произведения.

Выставка продлится до конца февраля.

Адрес: улица Максима Горького, 43.

ИСТОЧНИК KP.RU