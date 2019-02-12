2019-02-12T09:53:31+03:00
Происшествия

Орловские полицейские раскрыли кражу из комнаты в общежитии

У хозяйки жилья пропали бытовая техника и банковские карты
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские полицейские раскрыли кражу из комнаты в общежитииОрловские полицейские раскрыли кражу из комнаты в общежитииФото: Архив "КП"
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Орловские полицейские раскрыли кражу из комнаты в общежитии Мценска. К правоохранителям обратилась владелица жилья. Девушка рассказала, что попасть домой не может: дверь секции закрыта, а изнутри ей ответил незнакомец.

К общежитию подъехали полицейские. Их встретила хозяйка. Девушка смогла зайти в секцию, но дверь комнаты была выбита, а телевизор, микроволновая печь и банковские карты пропали.

- Пропавшие вещи правоохранители нашли в комнате соседа. Мужчина рассказал, что у него в гостях был товарищ, с ним вместе они распивали алкоголь. После застолья хозяин ушел, а гость остался в комнате. Когда мужчина вернулся, то обнаружил в секции полицейских, а в комнате - не принадлежащие ему вещи. Знакомого нигде не было, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Предполагаемого похитителя удалось задержать. Мужчина признался в преступлении. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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