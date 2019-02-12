Керлинг с чайником: День зимних видов спорта прошел в Орле

12 Февр. 09:25 2019-02-12T09:26:23+03:00

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В конце минувшей недели, 10 февраля, в Орле состоялся день зимних видов спорта. Местом для проведения большого семейно-спортивный праздника стала Ледовая арена в Зареченском микрорайоне.

Гости мероприятия приняли участие в зимних спортивных состязаниях. Организаторы подготовили разные игры и соревнования для участников праздника разной возрастной категории.

Соревнующиеся проверили свои силы в таких заданиях как: «валенки», «тяни-толкай», фигурное вождение, «ледянка», «снежный ком» и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU