«Парад звезд 80-х» уже скоро зажжет в Орле

11 Февр. 17:40 2019-02-11T17:40:05+03:00

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В феврале на орловской сцене состоится большой концерт любимых многими поколениями исполнителей. «Парад звезд 80-х» собрал в себе солистов легендарных советских музыкальных коллективов, которые споют для гостей вживую.

- Для орловцев выступят именно солисты прославленных ансамблей, а не клавишники или гитаристы, как в других проектах. Причем все артисты поют только в живую! Наш концерт охватывает очень большую аудиторию: начиная от шлягеров 70-80 лет, до хитов 90-х, - рассказали «КП» организаторы.

Хиты исполнят экс-солистка группы «Мираж» Светланы Разиной, экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х Евгений Войнов, экс-солист ВИА «Веселые ребята» и солист рок-группы «Аракс» Анатолий Алешин, экс-солист «Песняры» под управлением Леонида Борткевича Михаил Долотов, ВИА «Поющие сердца» и «Голубые гитары», Игорь Офицеров, ВИА «Акварели» Александр Подкосов.

«Музыка нас связала», «Клен», «Ты мне не снишься», «Я вспоминаю», «Кто тебе сказал»» Листья желтые над городом кружатся», «Синий иней» и другие всем известные песни прозвучат в этот вечер.

КОГДА, ГДЕ?

Кромское ш-се, 4 Конгресс-Холл

28 февраля, 19.00

Телефоны для справок: 8(4862)20-12-20

8-910-051-50-80, 8-952-492-33-18, 8(4862)78-00-78

ИСТОЧНИК KP.RU