В орловском НКМЦ имени Круглой появилось новое медицинское оборудование
В орловском НКМЦ имени Круглой появилось новое медицинское оборудование. На полезные приобретения из регионального бюджета было выделено около 65 миллионов рублей.
В неонатальном отделении медицинского центра появилось оборудование для искусственной вентиляции легких, а также аппараты для аудиологического скрининга детей. Оснастили оборудованием и выездную паллиативную службу учреждения.
- За счет бюджетного финансирования также был приобретен аппарат ультразвуковой экспертного класса и оборудование для оказания отоларингологической амбулаторной помощи детям. Проведены работы по организации «открытой регистратуры» и комфортного пребывания детей в консультативной поликлинике, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Кроме того, оборудованием дооснастили гинекологическую службу, в частности, закупили видеоэндоскопическое оборудование для высокотехнологических гинекологических операций.
ИСТОЧНИК KP.RU