2019-02-11T17:19:10+03:00
Общество

В орловском НКМЦ имени Круглой появилось новое медицинское оборудование

На полезные приобретения потратили около 65 миллионов рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта регионального правительстваФото с сайта регионального правительства
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В орловском НКМЦ имени Круглой появилось новое медицинское оборудование. На полезные приобретения из регионального бюджета было выделено около 65 миллионов рублей.

В неонатальном отделении медицинского центра появилось оборудование для искусственной вентиляции легких, а также аппараты для аудиологического скрининга детей. Оснастили оборудованием и выездную паллиативную службу учреждения.

- За счет бюджетного финансирования также был приобретен аппарат ультразвуковой экспертного класса и оборудование для оказания отоларингологической амбулаторной помощи детям. Проведены работы по организации «открытой регистратуры» и комфортного пребывания детей в консультативной поликлинике, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Кроме того, оборудованием дооснастили гинекологическую службу, в частности, закупили видеоэндоскопическое оборудование для высокотехнологических гинекологических операций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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