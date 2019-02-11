2019-02-11T16:59:58+03:00
Происшествия

Суд назначил орловцу год исправительных работ за покупку наркотиков через интернет

Мужчина приобрел в сетях более полграмма синтетики
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Суд назначил орловцу год исправительных работ за покупку наркотиков через интернетСуд назначил орловцу год исправительных работ за покупку наркотиков через интернетФото: Архив "КП"
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Жителя города Ливны Орловской области признали виновным по делу о незаконной покупке наркотиков в значительном размере. Инцидент был рассмотрен в суде.

- Мужчина приобрел через интернет синтетическое наркотическое средство массой 0,54 грамма. Запрещенное вещество ливенец хранил для личного употребления, - рассказали "КП" в прокуратуре Орловской области.

По решению суда, принимая во внимание, что мужчина вину признал и раскаялся в преступлении, он будет наказан годом исправительных работ с удержанием 10 % в доход государства. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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