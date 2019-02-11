Как орловцам спастись от протечки крыши

11 Февр. 16:23 2019-02-11T16:23:30+03:00

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Из-за оттепели протечка кровли и залитие помещений стали одними из насущных проблем в Орле. В связи с этим отдел муниципального жилищного контроля разработал памятку для жителей города: что делать, если протекает крыша.

Так, по словам специалистов, необходимо немедленно выключить электроприборы, находящиеся в зоне залития. Затем сразу же сообщить о проблеме в диспетчерскую службу своей управляющей компании. Следующий шаг – составить акт. В нем нужно указать факт залития и повреждения имущества, причины, из-за которых произошло залитие.

- В случае отказа УК принять меры, обращаться с письменным заявлением можно в Управление государственной жилищной инспекции Орловской области по адресу улица Московская, 159 или в городскую администрацию, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU