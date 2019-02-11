11 Февр. 15:59 2019-02-11T15:59:41+03:00

Деньги на ее реализацию поступят как из федерального, так и областного бюджетов

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На программу по охране окружающей среды Орловщине направят более 21 миллиона рублей. Речь об этом шла на минувшем совещании в областной администрации 11 февраля.

- Деньги на реализацию эко-программы в 2019 году поступят как из федерального бюджета в размере 12,6 миллионов рублей, так и областного -8,9 миллионов рублей, - сообщила Наталья Сапожникова, ИО начальника Управления экологической безопасности и природопользования Орловской области.

Также на совещании чиновники вспомнили о результатах такой программы в 2018 году. Более 4-х миллионов рублей потратили на мероприятия по сохранению редких животных в «Хотынецком природном парке». Кроме того, была подготовлена схема расположения охранной зоны Нарышкинского природного парка и схемы границ 13 памятников регионального значения и особо охраняемых природных территорий.

Кроме того, в минувшем году были определены границы водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов в Орловской области протяженностью 731 км. Специалисты исследовали состояния дна и берегов вод.

ИСТОЧНИК KP.RU