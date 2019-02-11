2019-02-11T14:58:32+03:00
Общество

МЧС предупреждает орловцев об ухудшении погодных условий

Ожидаются усиление ветра и осадки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
МЧС предупреждает орловцев об ухудшении погодных условийМЧС предупреждает орловцев об ухудшении погодных условийФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей об ухудшении погодных условий 11 и 12 февраля. Согласно прогнозу Орловского гидрометцентра, в течение суток с 9 часов вечера 11 февраля в регионе будет облачно. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем ожидается мокрый снег, дождь, морось, местами туман, гололед.

Ветер юго-восточный ночью до 12, днем до 13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -будет колебаться от -3°С до +2°С, днем от -2°С до +3°С.

- Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества ДТП. Необходимо соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода, - предостерегают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловских предпринимателей поблагодарили за помощь в украшении города к новогодним праздникам
Орловец фиктивно прописал иностранцев и стал фигурантом уголовных дел
Четыре машины не поделили трассу под Орлом
50-летний орловец вскрыл окно организации и унес с собой фотоаппарат
В Орловской области проходит конкурс «Детский сад года»
66 спецмашин убирали Орел от снега минувшей ночью
«Самого внимательного читателя» выберут в Орле
В Орловской горадминистрации прокомментировали ситуацию с выброшенным памятником
На фестивале по ловле спиннингом в Орле победил рыболов из Брянска
Орловец попал на два уголовных дела за фиктивную прописку двоих человек
На Орловщине объявлено штормовое предупреждение
Бывшие выпускники орловского худграфа представили свои дипломные работы на выставке
Орловцы отдадут свой голос за территории для благоустройства уже на этой неделе
Фотофакт: в Орле памятный знак генералу Дарагану валяется в мусоре
В Орле заработала «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
Инспекторы ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП с погибшим на трассе «Орел-Тамбов»
«Шагающий автобус» полицейских и будущих стражей порядка приехал в орловскую школу