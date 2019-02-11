МЧС предупреждает орловцев об ухудшении погодных условий

11 Февр. 14:58 2019-02-11T14:58:32+03:00

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ГУ МЧС России по Орловской области предупреждает жителей об ухудшении погодных условий 11 и 12 февраля. Согласно прогнозу Орловского гидрометцентра, в течение суток с 9 часов вечера 11 февраля в регионе будет облачно. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем ожидается мокрый снег, дождь, морось, местами туман, гололед.

Ветер юго-восточный ночью до 12, днем до 13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -будет колебаться от -3°С до +2°С, днем от -2°С до +3°С.

- Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение количества ДТП. Необходимо соблюдать осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находиться рядом с рекламными щитами и деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода, - предостерегают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU