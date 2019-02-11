11 Февр. 14:25 2019-02-11T14:26:06+03:00

В пяти маршрутках орловцы могут оплатить проезд картой с пин-кодом Фото: Архив "КП"

По словам властей, все автобусы уже оборудовали валидаторами для безналичной оплаты

Изменить размер текста: A A

В пяти маршрутках орловцы могут оплатить проезд банковской картой с пин-кодом. Речь идет об автобусах на маршрутах № 8, № 12, № 28, № 47, № 48.

Всего транспортную сеть Орла обслуживают 348 автобусов. По словам властей, к 10 февраля каждый из них уже оборудован валидаторами для безналичной оплаты проезда.

- За работоспособностью валидаторов и исполнением требований муниципальных контрактов следят группы контроля. В них входят сотрудники управления городского хозяйства и транспорта и прочих структурных подразделений, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии.

Напомним, в случае если специальный прибор в автобусах отсутствует, или водитель отказывает в оплате безналичным способом, необходимо оповестить об этом отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. Для этого нужно запомнить госномер автобуса, номер маршрута, и время происшествия. Звонить орловцы могут по телефонам: 43-36-02 и 43-71-14.

Если валидатор в автобусе неисправен, пассажиры должны оплатить проезд в размере 20 рублей наличными, взять проездной талон и обратиться за возмещением денег в Региональный Информационный Центр Орловской области по телефону: 8 (800) 450 10 27.

ИСТОЧНИК KP.RU