2019-02-11T14:26:06+03:00
Общество

В пяти маршрутках орловцы могут оплатить проезд банковской картой с пин-кодом

По словам властей, все автобусы уже оборудовали валидаторами для безналичной оплаты
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В пяти маршрутках орловцы могут оплатить проезд картой с пин-кодомВ пяти маршрутках орловцы могут оплатить проезд картой с пин-кодомФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В пяти маршрутках орловцы могут оплатить проезд банковской картой с пин-кодом. Речь идет об автобусах на маршрутах № 8, № 12, № 28, № 47, № 48.

Всего транспортную сеть Орла обслуживают 348 автобусов. По словам властей, к 10 февраля каждый из них уже оборудован валидаторами для безналичной оплаты проезда.

- За работоспособностью валидаторов и исполнением требований муниципальных контрактов следят группы контроля. В них входят сотрудники управления городского хозяйства и транспорта и прочих структурных подразделений, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии.

Напомним, в случае если специальный прибор в автобусах отсутствует, или водитель отказывает в оплате безналичным способом, необходимо оповестить об этом отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. Для этого нужно запомнить госномер автобуса, номер маршрута, и время происшествия. Звонить орловцы могут по телефонам: 43-36-02 и 43-71-14.

Если валидатор в автобусе неисправен, пассажиры должны оплатить проезд в размере 20 рублей наличными, взять проездной талон и обратиться за возмещением денег в Региональный Информационный Центр Орловской области по телефону: 8 (800) 450 10 27.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловских предпринимателей поблагодарили за помощь в украшении города к новогодним праздникам
Орловец фиктивно прописал иностранцев и стал фигурантом уголовных дел
Четыре машины не поделили трассу под Орлом
50-летний орловец вскрыл окно организации и унес с собой фотоаппарат
В Орловской области проходит конкурс «Детский сад года»
66 спецмашин убирали Орел от снега минувшей ночью
«Самого внимательного читателя» выберут в Орле
В Орловской горадминистрации прокомментировали ситуацию с выброшенным памятником
На фестивале по ловле спиннингом в Орле победил рыболов из Брянска
Орловец попал на два уголовных дела за фиктивную прописку двоих человек
На Орловщине объявлено штормовое предупреждение
Бывшие выпускники орловского худграфа представили свои дипломные работы на выставке
Орловцы отдадут свой голос за территории для благоустройства уже на этой неделе
Фотофакт: в Орле памятный знак генералу Дарагану валяется в мусоре
В Орле заработала «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
Инспекторы ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП с погибшим на трассе «Орел-Тамбов»
«Шагающий автобус» полицейских и будущих стражей порядка приехал в орловскую школу