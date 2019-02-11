2019-02-11T14:11:34+03:00
Общество

Оренбургский ансамбль выступил в Орле в преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана

Средства от продажи билетов на концерт направят на покупку оборудования для Центра детского развития
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта Правительства Орловской областиФото с сайта Правительства Орловской области
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Оренбургский ансамбль военно-патриотической песни «Контингент» выступил в Орле в преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана. Благотворительный концерт прошел в ДК «Металлург» в минувшее воскресенье, 10 февраля. На праздник пришли около тысячи орловцев, в том числе участники Афганской войны и члены их семей.

Фото с сайта Правительства Орловской области

Фото с сайта Правительства Орловской области

Сам знаменитый ансамбль был создан еще в 1987 году. Его участниками стали те, кто прошел Афганскую войну.

Фото с сайта Правительства Орловской области

Фото с сайта Правительства Орловской области

- Деньги от продажи билетов на концерт направят на покупку реабилитационного оборудования для Центра детского развития, где комплексную помощь специалистов сейчас получают более 200 детей с тяжелыми пороками развития, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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