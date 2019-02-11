2019-02-11T13:47:07+03:00
Общество

На рынках в Орле полицейские рассказали, как отличить настоящие купюры от поддельных

Они уделили внимание степеням защиты как привычных, так и новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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В Орле полицейские продолжают профилактические мероприятия и рассказывают, как отличить настоящие купюры от поддельных. На днях стражи порядка пообщались с продавцами и покупателями на рынках и ярмарках города.

- Сотрудники полиции продемонстрировали, как определить фальшивку даже без специального оборудования. Они уделили внимание степеням защиты как привычных, так и новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Также правоохранители напомнили кассирам и продавцам план действий в случае столкновения с поддельной купюрой. Чтобы информация всегда была под рукой, работникам раздали специально подготовленные памятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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