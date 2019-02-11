2019-02-11T13:18:16+03:00
Происшествия

Более миллиона рублей перевел орловец мошенникам

Мужчине предложили получить компенсацию за купленные им некачественные лекарства
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Более миллиона рублей перевел орловец мошенникамБолее миллиона рублей перевел орловец мошенникамФото: Архив "КП"
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Орловские полицейские взялись за расследование мошенничества. Некоторое время назад к стражам порядка обратился местный житель. Мужчина рассказал, что перевел незнакомцам через терминалы оплаты более миллиона рублей.

Несколько лет назад орловец заказывал медицинские препараты на одном из сайтов. Этим аферисты и воспользовались. Позвонив по телефону, мошенники сообщили мужчине, что тот может получить компенсацию за некачественные лекарства. По их словам, с фирмой шли судебные разбирательства, а орловец мог отсудить крупную сумму. Но чтобы получить деньги, нужно заплатить судебные издержки.

- В течение продолжительного времени - с конца января по февраль потерпевший переводил злоумышленникам через терминалы оплаты различные суммы денег. В общей сложности – гражданин лишился более миллиона рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие хищения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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