11 Февр. 12:48 2019-02-11T12:48:48+03:00

Первенство ЦФО по шахматам пройдет в Орле Фото: Архив "КП"

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Первенство ЦФО по шахматам пройдет в Орле.Турнир продлится две недели.

По регламенту соревнования пройдут по швейцарской системе. Всего будет девять туров. Принять участие смогут все спортсмены, имеющие разряд по виду спорта «шахматы».

Первые партии пройдут 23 февраля.

Открытие соревнований запланировано на 15:30.

Адрес: шахматно-шашечная школа по улице Пролетарская гора,7.

ИСТОЧНИК KP.RU