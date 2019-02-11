2019-02-11T12:48:48+03:00
Общество

Первенство ЦФО по шахматам пройдет в Орле

Турнир продлится две недели
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Первенство ЦФО по шахматам пройдет в ОрлеПервенство ЦФО по шахматам пройдет в ОрлеФото: Архив "КП"
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Первенство ЦФО по шахматам пройдет в Орле.Турнир продлится две недели.

По регламенту соревнования пройдут по швейцарской системе. Всего будет девять туров. Принять участие смогут все спортсмены, имеющие разряд по виду спорта «шахматы».

Первые партии пройдут 23 февраля.

Открытие соревнований запланировано на 15:30.

Адрес: шахматно-шашечная школа по улице Пролетарская гора,7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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