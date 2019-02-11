Под Орлом мужчина получил ожоги, пытаясь потушить грузовик
Пламя охватило моторный отсек автомобиля
Фото: 57.mchs.gov.ru
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Сегодня утром, 11 февраля, орловским спасателям поступил сигнал о возгорании грузового автомобиля. ЧП случилось в деревне Тимирязево Покровского района области: огонь охватил отечественный автомобиль «ГАЗ».
Сигнал о пожаре поступил спасателям от очевидцев. Как оказалось, у грузовика загорелся моторный отсек. С пламенем справились, однако 63-летний мужчина получил ожоги рук при попытке тушения авто.
- В результате пожара выгорел моторный отсек, причину возгорания устанавливают эксперты, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Сумма ущерба также устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU