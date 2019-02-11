2019-02-11T12:23:19+03:00
Происшествия

Под Орлом мужчина получил ожоги, пытаясь потушить грузовик

Пламя охватило моторный отсек автомобиля
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: 57.mchs.gov.ruФото: 57.mchs.gov.ru
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Сегодня утром, 11 февраля, орловским спасателям поступил сигнал о возгорании грузового автомобиля. ЧП случилось в деревне Тимирязево Покровского района области: огонь охватил отечественный автомобиль «ГАЗ».

Сигнал о пожаре поступил спасателям от очевидцев. Как оказалось, у грузовика загорелся моторный отсек. С пламенем справились, однако 63-летний мужчина получил ожоги рук при попытке тушения авто.

- В результате пожара выгорел моторный отсек, причину возгорания устанавливают эксперты, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сумма ущерба также устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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