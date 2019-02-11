Автомобиль «Рено» горел ранним утром в Орле

11 Февр. 12:11 2019-02-11T12:11:43+03:00

В машине повредились зеркало и красочное покрытие

Изменить размер текста: A A

Автомобиль «Рено Логан» горел в Орле ранним утром, 9 февраля. ЧП произошло на улице Лазо.

- В результате пожара в машине обгорело зеркало, повреждено лакокрасочное покрытие и молдинг передней пассажирской двери, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину возгорания и размер ущерба предстоит установить специалистам. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них 17 выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU