11 Февр. 11:56 2019-02-11T11:57:00+03:00

Второй этап экстремального шоу «Зимхана» в Орле состоится 23 февраля Фото: Архив "КП"

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Второй этап экстремального шоу «Зимхана» в Орле состоится 23 февраля. Место для соревнований останется прежним – площадка орловского аэропорта.

- К участию допускаются только автомобили с приводом на заднюю ось, которые соответствуют Техническим требованиям. Водитель проходит только один зачетный участок трассы, - сообщает портал «Орел-спорт».

Старт будет осуществляться с места с заведенным двигателем. Наибольшее количество попыток – три. В итоговом протоколе зачтется лучшая.

Начало соревнований в 9 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU