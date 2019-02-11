Второй этап экстремального шоу «Зимхана» в Орле состоится 23 февраля
Место для соревнований останется прежним – площадка орловского аэропорта
Второй этап экстремального шоу «Зимхана» в Орле состоится 23 февраляФото: Архив "КП"
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Второй этап экстремального шоу «Зимхана» в Орле состоится 23 февраля. Место для соревнований останется прежним – площадка орловского аэропорта.
- К участию допускаются только автомобили с приводом на заднюю ось, которые соответствуют Техническим требованиям. Водитель проходит только один зачетный участок трассы, - сообщает портал «Орел-спорт».
Старт будет осуществляться с места с заведенным двигателем. Наибольшее количество попыток – три. В итоговом протоколе зачтется лучшая.
Начало соревнований в 9 утра.
ИСТОЧНИК KP.RU