2019-02-11T11:57:00+03:00
Спорт

Второй этап экстремального шоу «Зимхана» в Орле состоится 23 февраля

Место для соревнований останется прежним – площадка орловского аэропорта
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Второй этап экстремального шоу «Зимхана» в Орле состоится 23 февраляВторой этап экстремального шоу «Зимхана» в Орле состоится 23 февраляФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Второй этап экстремального шоу «Зимхана» в Орле состоится 23 февраля. Место для соревнований останется прежним – площадка орловского аэропорта.

- К участию допускаются только автомобили с приводом на заднюю ось, которые соответствуют Техническим требованиям. Водитель проходит только один зачетный участок трассы, - сообщает портал «Орел-спорт».

Старт будет осуществляться с места с заведенным двигателем. Наибольшее количество попыток – три. В итоговом протоколе зачтется лучшая.

Начало соревнований в 9 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловских предпринимателей поблагодарили за помощь в украшении города к новогодним праздникам
Орловец фиктивно прописал иностранцев и стал фигурантом уголовных дел
Четыре машины не поделили трассу под Орлом
50-летний орловец вскрыл окно организации и унес с собой фотоаппарат
В Орловской области проходит конкурс «Детский сад года»
66 спецмашин убирали Орел от снега минувшей ночью
«Самого внимательного читателя» выберут в Орле
В Орловской горадминистрации прокомментировали ситуацию с выброшенным памятником
На фестивале по ловле спиннингом в Орле победил рыболов из Брянска
Орловец попал на два уголовных дела за фиктивную прописку двоих человек
На Орловщине объявлено штормовое предупреждение
Бывшие выпускники орловского худграфа представили свои дипломные работы на выставке
Орловцы отдадут свой голос за территории для благоустройства уже на этой неделе
Фотофакт: в Орле памятный знак генералу Дарагану валяется в мусоре
В Орле заработала «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ
Инспекторы ГИБДД разыскивают очевидцев ДТП с погибшим на трассе «Орел-Тамбов»
«Шагающий автобус» полицейских и будущих стражей порядка приехал в орловскую школу