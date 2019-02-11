Из-за нарушений использования печи сгорела баня в Мценске

11 Февр. 11:31 2019-02-11T11:31:40+03:00

К счастью, в результате пожара никто не пострадал

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Баня в городе Мценске загорелась сегодняшней ночью, 9 февраля. ЧП произошло в переулке 2-м Садовом.

- В результате пожара баня выгорела на площади восемь квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба предстоит установить специалистам. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них 17 выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU