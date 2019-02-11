Из-за нарушений использования печи сгорела баня в Мценске
Баня в городе Мценске загорелась сегодняшней ночью, 9 февраля. ЧП произошло в переулке 2-м Садовом.
- В результате пожара баня выгорела на площади восемь квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Размер ущерба предстоит установить специалистам. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 26 раз, из них 17 выездов – на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU