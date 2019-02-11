48-летний орловец зарезал свою сожительницу

11 Февр. 11:06 2019-02-11T11:06:46+03:00

Между земляками завязалась ссора, после чего мужчина взялся за нож

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9 февраля следственные органы Орла узнали об убийстве, совершенном накануне. В одной из квартир города было обнаружено тело 39-летнейженщины с признаками насильственной смерти.

По факту убийства местной жительницы следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого в кровавом преступлении удалось задержать по «горячим следам». Им оказался 48-летний орловец.

- По версии следствия в период с 8 февраля по 9 февраля 2019 года в квартире подозреваемого между ним и потерпевшей возникла ссора, в ходе которой мужчина взял нож и нанес женщине множественные удары в область живота, грудной клетки и головы. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU