11 Февр. 10:37 2019-02-11T10:38:32+03:00

После того, как выбор одобрит комиссия, региональный оператор назначит новый маршрут вывоза мусора

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В Орле жителям частного сектора предложили определить бесконтейнерное место для сбора отходов. После того, как выбор одобрит комиссия, региональный оператор назначит новый маршрут вывоза мусора.

В Орле действует прежняя система для сбора отходов. Специальные перевозчики ТКО по договору с региональным оператором ООО УК «Зеленая роща» забирают мусор из контейнеров, расположенных в мусороприемных камерах многоквартирных домов, с контейнерных площадок, а также методом бесконтейнерного сбора.

- Таким образом, отсутствие или удаленность контейнерной площадки не свидетельствует о невозможности оказания услуги по вывозу ТКО. В пределах многих улиц частного сектора контейнерные площадки не устанавливаются по причине необходимости соблюдения минимального удаления площадки от жилого дома - 20 метров, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

После согласования места бесконтейнерного сбора отходов жителям частного сектора необходимо проинформировать о принятом решении администрацию Орла, позвонив в отдел по природопользованию управления городского хозяйства и транспорта: 76-32-29; 47-49-21.

ИСТОЧНИК KP.RU