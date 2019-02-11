20-летие отпразднует Орловский городской центр культуры
20-летие отпразднует Орловский городской центр культуры на следующей неделе. Специально кюбилею пройдут мероприятия для знакомства с его деятельностью и проектами, лучшими людьми большого творческого коллектива и талантливыми воспитанниками.
- Главным мероприятием станет творческий вечер «Огни большого города», который состоится 22 марта в 18 часов, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
Напомним, истоки городского центра культуры берут свое начало в 1980 году. Тогда здесь был открыт Дворец культуры АООТ «Орловский завод дорожных машин». Его посетителями и участниками мероприятий были заводчане и члены их семей. В конце 90-х ДК передали в муниципалитет. В Орле появился Центр культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU