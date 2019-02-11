2019-02-11T10:16:09+03:00
Общество

20-летие отпразднует Орловский городской центр культуры

К юбилею пройдут мероприятия для знакомства с его деятельностью и проектами
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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20-летие отпразднует Орловский городской центр культуры на следующей неделе. Специально кюбилею пройдут мероприятия для знакомства с его деятельностью и проектами, лучшими людьми большого творческого коллектива и талантливыми воспитанниками.

- Главным мероприятием станет творческий вечер «Огни большого города», который состоится 22 марта в 18 часов, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Напомним, истоки городского центра культуры берут свое начало в 1980 году. Тогда здесь был открыт Дворец культуры АООТ «Орловский завод дорожных машин». Его посетителями и участниками мероприятий были заводчане и члены их семей. В конце 90-х ДК передали в муниципалитет. В Орле появился Центр культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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