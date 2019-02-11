2019-02-11T09:58:54+03:00
Происшествия

Житель Мценска украл у земляка бензопилу и фонарь

Вещи мужчина вынес из сарая
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Житель Мценска украл у земляка бензопилу и фонарьЖитель Мценска украл у земляка бензопилу и фонарьФото: Архив "КП"
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Жителю Мценска пришлось обратиться за помощью в полицию. Мужчина чистил снег на своем участке и обнаружил, что его сарай кто-то вскрыл. Тщательно его осмотрев, он убедился - из постройки пропали бензопила и фонарь.

- Общая стоимость награбленного составила порядка четырех с половиной тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Оказалось, к воровству причастен ранее судимый 49-летний житель Мценского района. Похищенные вещи полицейские нашли у него дома. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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