Житель Мценска украл у земляка бензопилу и фонарь
Вещи мужчина вынес из сарая
Житель Мценска украл у земляка бензопилу и фонарьФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
Жителю Мценска пришлось обратиться за помощью в полицию. Мужчина чистил снег на своем участке и обнаружил, что его сарай кто-то вскрыл. Тщательно его осмотрев, он убедился - из постройки пропали бензопила и фонарь.
- Общая стоимость награбленного составила порядка четырех с половиной тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Оказалось, к воровству причастен ранее судимый 49-летний житель Мценского района. Похищенные вещи полицейские нашли у него дома. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU