На встречу с актерами в День всех влюбленных приглашает орловский театр «Свободное пространство»
На празднике перед спектаклем зрителей будет ждать особенный сюрприз
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На встречу с актерами в День всех влюбленных приглашает орловский театр «Свободное пространство». 14 февраля зрители по-настоящему проведут вечер в атмосфере праздника любви.
- В рамках акции «Идем в театр с любовью» зрителей будут ждать живая музыка и фотозоны, - сообщили «КП» организаторы.
Праздник состоится вечером перед началом спектакля «Продавец дождя».
Начало в 19 часов.
Билеты в кассах театра.
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ИСТОЧНИК KP.RU