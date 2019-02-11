11 Февр. 09:41 2019-02-11T09:41:47+03:00

На празднике перед спектаклем зрителей будет ждать особенный сюрприз

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На встречу с актерами в День всех влюбленных приглашает орловский театр «Свободное пространство». 14 февраля зрители по-настоящему проведут вечер в атмосфере праздника любви.

- В рамках акции «Идем в театр с любовью» зрителей будут ждать живая музыка и фотозоны, - сообщили «КП» организаторы.

Праздник состоится вечером перед началом спектакля «Продавец дождя».

Начало в 19 часов.

Билеты в кассах театра.

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ИСТОЧНИК KP.RU