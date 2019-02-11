Никто не пострадал на орловских дорогах в минувшие выходные

11 Февр. 08:54 2019-02-11T08:55:17+03:00

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За прошедшие выходные в ДТП на дорогах Орловской области никто не пострадал и не погиб. В общей сложности сотрудники региональной Госавтоинспекции зарегистрировали больше 20 дорожно-транспортных происшествия.

- За прошедшие выходные дни 9-10 февраля на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП. Раненых и погибших нет, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU