Никто не пострадал на орловских дорогах в минувшие выходные
Зарегистрировано больше 20 ДТП
Фото: архив "КП"
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За прошедшие выходные в ДТП на дорогах Орловской области никто не пострадал и не погиб. В общей сложности сотрудники региональной Госавтоинспекции зарегистрировали больше 20 дорожно-транспортных происшествия.
- За прошедшие выходные дни 9-10 февраля на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП. Раненых и погибших нет, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU