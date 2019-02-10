Новая рабочая неделя в Орле начнется с плюсовых температур

СЕГОДНЯ 13:00 2019-02-10T13:00:46+03:00

По прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до +2 градусов

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Новая рабочая неделя, которая стартует 11 февраля, в Орле начнется с плюсовых значений температур. По прогнозам синоптиков, столбики термометров поднимутся до отметки в +2 градуса.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 11 февраля в Орле переменная облачность и без осадков. Ночью -5 градусов, днем разогреется до 0. Ветер южный и достаточно сильный: 6 м/с.

Во вторник, 12 числа, ночью -2, днем +2. Ожидается дождь со снегом, небо будет пасмурным, а южный ветер достигнет 5 м/с.

В среду 13 февраля в темное время суток всего -1, днем +2. Снова пасмурно, небольшие осадки в виде дождя со снегом, юго-западный ветер 3 м/с.

14 февраля, в четверг, похолодает. Ночью температура опустится до -6 градусов, днем будет -2 ниже нуля. Облачность переменная и небольшой снег. Скорость ветра 2 м/с, направление северное.

В пятницу, 15 числа, зима вернет себе свои права. В ночные часы температура опустится до -10 градусов, днем термометры покажут -4. Переменная облачность и без осадков, а также западный ветер 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU