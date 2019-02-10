2019-02-10T12:11:11+03:00
Спорт

Полторы тысячи орловцев встали на лыжи

Всероссийская гонка «Лыжня России-2019» состоялась в областном центре [фото]
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
На старт вышли сотни орловцев - от мала до великаНа старт вышли сотни орловцев - от мала до великаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Суббота, 9 февраля, для полутора тысяч жителей Орловщины выдалась спортивной: горожане и гости облцентра от мала до велика встали на лыжи. Повод - традиционная Всероссийская гонка «Лыжня России-2019».

Главное - настрой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Главное - настройФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

“Лыжня России” проводится ежегодно с 1982 года. Количество ее участников увеличивается из года в год. В этом году 73 региона России заявили о своей готовности принять участие в спортивном празднике.

Падали, но поднимались Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Падали, но поднималисьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Площадкой для массового состязания В Орле стал Медведевский лес. Среди участников – студенты и школьники, представители трудовых коллективов и любители лыжного спорта. Дистанции предстояло пройти разные 1, 3, 5 и 10 километров.

"Лыжня России-2019" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

"Лыжня России-2019"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Мы уверены в том, что все собравшиеся здесь - это те, кто по-настоящему любит лыжный спорт. Я поздравляю всех и благодарю за то, что нашли время прийти сюда и принять участие в акции, - обратился к участникам глава горадминистрации Александр Муромский.

Победители не ушли без призов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Победители не ушли без призовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Всем участникам вручили сувениры: шапочку и нагрудный номер. А победители каждой возрастной категории получили медали, дипломы и кубки Министерства спорта России, награды от управления физвультуры и спорта региона.

БОЛЬШЕ ФОТО ЗДЕСЬ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24