Полторы тысячи орловцев встали на лыжи

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-10T12:11:11+03:00

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Суббота, 9 февраля, для полутора тысяч жителей Орловщины выдалась спортивной: горожане и гости облцентра от мала до велика встали на лыжи. Повод - традиционная Всероссийская гонка «Лыжня России-2019».

Главное - настройФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

“Лыжня России” проводится ежегодно с 1982 года. Количество ее участников увеличивается из года в год. В этом году 73 региона России заявили о своей готовности принять участие в спортивном празднике.

Падали, но поднималисьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Площадкой для массового состязания В Орле стал Медведевский лес. Среди участников – студенты и школьники, представители трудовых коллективов и любители лыжного спорта. Дистанции предстояло пройти разные 1, 3, 5 и 10 километров.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Мы уверены в том, что все собравшиеся здесь - это те, кто по-настоящему любит лыжный спорт. Я поздравляю всех и благодарю за то, что нашли время прийти сюда и принять участие в акции, - обратился к участникам глава горадминистрации Александр Муромский.

Победители не ушли без призовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Всем участникам вручили сувениры: шапочку и нагрудный номер. А победители каждой возрастной категории получили медали, дипломы и кубки Министерства спорта России, награды от управления физвультуры и спорта региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU