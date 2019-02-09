Юная орловчанка взяла «бронзу» на Первенстве Европы по каратэ

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-09T15:04:33+03:00

Варвара Головина - одна из двух спортсменов, вошедших в состав сборной России на этих соревнованиях

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Юная орловчанка Варрвара Головина завоевала «бронзу» на Первенстве Европы по каратэ, которое проходит в Дании с 8 по 10 февраля. Девушка – одна из двух спортсменов, вошедших в состав сборной страны на этом престижном состязании.

В весовой категории Вари соревновались больше сотни спортсменов и орловчанка смогла взять одно из мест на пьедестале, став третьей.

Фото: vk.com/orelkaratФото: соцсети

Фото: соцсети

В категории кадеты 14-15 лет до 54 кг ндевушка провела 5 боев (победы на Бельгией 4:1, Турцией 1:0, Хорватией 0:0 (хантей 4:1), Черногорией 6:0 и лишь в одном поединке уступила Франции 0:3.

- Знаю через что ты прошла и это безусловно заслуженная медаль! Очень горжусь тобой, твоими не по возрасту - силой воли и характером. Поздравляю родителей и всю семью Вари, нашу школу «Орелкарат» , ФКР и всех, кто искренне переживал и поддерживал нас с медалью Первенства Европы, - написал тренер Варвары Алексей Панкратов на своей официальной странице в «Вконтакте».

Мы поздравляем спортсменку и ее тренера с победой.

ИСТОЧНИК KP.RU