«От покаяния к воскресению»: в Орле работает православная выставка

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-09T12:26:21+03:00

Выставка ждет всех желающих до 13 февраля Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

До 13 февраля включительно все желающие смогут здесь поклониться святыням из разных регионов России и Зарубежья

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Орловцев приглашают посетить православную выставку «От покаяния к воскресению». Гостей она ждет до будущей среды 13 февраля.

Экспозиция расположилась во Дворце пионеров и школьником им. ГагаринаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Экспозиция расположилась во Дворце пионеров и школьником им. Гагарина. Выставка проходит уже в пятый раз по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония. На выставке можно поклониться святыням из разных регионов России и Зарубежья, а также приобрести продукцию православных монастырей, подворий и издательств.

Выставка проходит уже в пятый разФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Участие в выставке проекте принимают более 65 храмов, монастырей и подворий Русской Православной Церкви из России, Молдовы, Казахстана, Греции и Украины. В экспозиции представлены иконы, которые прибыли в Орел за сотни и тысячи километров, церковная утварь, духовная литература, православные ювелирные изделия, - рассказали «КП» в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Участие в выставке проекте принимают более 65 храмов, монастырей и подворий Русской Православной ЦерквиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

КОГДА, ГДЕ?

Ул. Салтыкова-Щелрина, 31

8-12 февраля 10.00-19.00, 13 февраля 10.00-16.00

ИСТОЧНИК KP.RU