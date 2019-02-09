«От покаяния к воскресению»: в Орле работает православная выставка
Орловцев приглашают посетить православную выставку «От покаяния к воскресению». Гостей она ждет до будущей среды 13 февраля.
Экспозиция расположилась во Дворце пионеров и школьником им. ГагаринаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Экспозиция расположилась во Дворце пионеров и школьником им. Гагарина. Выставка проходит уже в пятый раз по благословению митрополита Орловского и Болховского Антония. На выставке можно поклониться святыням из разных регионов России и Зарубежья, а также приобрести продукцию православных монастырей, подворий и издательств.
Выставка проходит уже в пятый разФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Участие в выставке проекте принимают более 65 храмов, монастырей и подворий Русской Православной Церкви из России, Молдовы, Казахстана, Греции и Украины. В экспозиции представлены иконы, которые прибыли в Орел за сотни и тысячи километров, церковная утварь, духовная литература, православные ювелирные изделия, - рассказали «КП» в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.
Участие в выставке проекте принимают более 65 храмов, монастырей и подворий Русской Православной ЦерквиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
КОГДА, ГДЕ?
Ул. Салтыкова-Щелрина, 31
8-12 февраля 10.00-19.00, 13 февраля 10.00-16.00
ИСТОЧНИК KP.RU