Михаил Вдовин: «Я не узнал былую городскую свалку»

СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-09T12:11:02+03:00

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На днях, 7 февраля, представители Орловского областного совета народных депутатов посетили мусороперерабатывающее предприятие – завод «Эко-Сити», куда после вступления в силу нового закона по обращению с отходами свозится городской мусор. Парламентарии ознакомились с работой предприятий и узнали о его проблемах.

О поездке рассказал вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.

- Прошло много лет и я не узнал былую городскую свалку. Построены большие производственные и административные корпуса, налажена система сортировки. На вопрос к Юрию Алексеевичу (Парахину – ген.директору предприятия – ред): «Нужна ли помощь?» получил ответ: «Нет, сами справляемся». Попросил только не мешать. А история вхождения этого человека в бизнес, к сожалению, типичная. Долго не разрешали, потом бесконечно проверяли. Как он сказал - прошел несколько десятков судов, да и сейчас эти проверки не закончились, - написал Вдовин.

Народный избранник отметил, что нужно не палки в колеса вставлять, а наоборот помогать.

- Президент сколько уже раз говорил не надо кошмарить бизнес, поддерживайте инициативных людей. Но на местах зачастую все наоборот, - написал Михаил Вдовин.

ИСТОЧНИК KP.RU