Ветеранов Афгана наградили в Орле юбилейными медалями
В Орле ветеранов боевых действий в Афганистане наградили юбилейными медалями. Награды вручили в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана.
Фото: пресс-служба Администрации Орла
Мероприятие состоялось 8 февраля. 119 ветеранам боевых действий вручили медали «В память окончания боевых действий в Афганистане». С тридцатилетием вывода войск из горячей точки поздравили первые лица города, почетные гости.
Фото: пресс-служба Администрации Орла
- Память трех уроженцев Северного района, героически погибших на полях интернациональных сражений, почтили минутой молчания. Для гостей и участников торжественного награждения была подготовлена концертная программа. Военные песни исполнила группа «Перевал» Орловского областного Центра народного творчества, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU