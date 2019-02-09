Ветеранов Афгана наградили в Орле юбилейными медалями

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-09T11:58:32+03:00

В память окончания боевых действия в Афганистане

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В Орле ветеранов боевых действий в Афганистане наградили юбилейными медалями. Награды вручили в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

Фото: пресс-служба Администрации Орла

Мероприятие состоялось 8 февраля. 119 ветеранам боевых действий вручили медали «В память окончания боевых действий в Афганистане». С тридцатилетием вывода войск из горячей точки поздравили первые лица города, почетные гости.

Фото: пресс-служба Администрации Орла

- Память трех уроженцев Северного района, героически погибших на полях интернациональных сражений, почтили минутой молчания. Для гостей и участников торжественного награждения была подготовлена концертная программа. Военные песни исполнила группа «Перевал» Орловского областного Центра народного творчества, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU