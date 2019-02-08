2019-02-08T17:31:54+03:00
Общество

На выходных в Орле ожидается мороз до -9 градусов

Оттепель на время покинула регион
Ольга СУПОНЕВА
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Зимняя погода вернулась в ОрелЗимняя погода вернулась в ОрелФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Грядущие выходные, 9-10 февраля, в Орле будут по-настоящему зимними. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до -9 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 9 февраля в Орле переменная облачность. В ночные часы температура воздуха составит -8 градусов, днем чуть теплее: до -4 ниже нуля. Осадков не предвидится, ветер южный со скоростью 4 м/с.

В воскресенье, 10 числа, холоднее: от -9 ночью до -2 днем. В городе будет пасмурно и, по прогнозам метеорологов, ожидается снег. Ветер сохранит направление и скорость.

Впрочем, оттепель отступила ненадолго. Уже на следующей неделе вновь потеплеет: столбики термометров поднимутся до +3 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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